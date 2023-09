vrijdag 22 september 2023 om 18:45

Mike Teunissen wijst naar België en Denemarken op EK: “Maar Olav Kooij kan alles en iedereen aan”

Video Mike Teunissen heeft veel vertrouwen in Olav Kooij. Teunissen ziet de Nederlandse sprinter als een van de topfavorieten voor het EK zondag, maar wijst toch ook naar andere landen. “De Belgen en de Denen zijn de grote favorieten voor mij”, vertelt hij aan WielerFlits.

Een EK in eigen land, het is een mooi gegeven. Dat beaamt Teunissen. “Het is mooi als er veel bekenden en landgenoten aan de kant van de weg staan. Zij zullen wel extra voor de Nederlanders juichen. Dat is wel speciaal en dus ook een beetje spannender dan anders.”

“Het EK is altijd een lastige koers”, gaat Teunissen verder. “Ik denk dat de wind een factor zal spelen en dat het een lastige koers zal worden. Ik denk dat Koos (Moerenhout, de bondscoach, red.) daar ook op geselecteerd heeft. We hebben jongens mee dit dit aankunnen en mee kunnen doen. Of de Belgen en Denen de favorieten zijn? Ja, dat denk ik wel.”

“Met Olav (Kooij, red.) hebben we automatisch ook wel wat verantwoordelijkheid, hij is een van de renners van het seizoen”, nuanceert Teunissen. “We moeten ons niet in de verdediging laten drukken. Ik denk dat we met vertrouwen naar de sprint kunnen werken met Olav, dat moet plan A zijn. Olav moet vertrouwen hebben tegen alles en iedereen.”