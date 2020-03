Mike Teunissen over afgelastingen: “Dit is mentaal best pittig” vrijdag 13 maart 2020 om 09:36

Mike Teunissen begrijpt waarom de meeste wielerwedstrijden worden afgelast in verband met het coronavirus, maar de renner van Jumbo-Visma erkent in gesprek met het AD dat het een flinke streep door de rekening is. “Dit is voor een topsporter mentaal best pittig”, aldus Teunissen.

De 27-jarige renner hoorde gisteren dat voorjaarswedstrijden als de E3 BinckBank Classic en Gent-Wevelgem niet doorgaan. En het is maar de vraag of de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix worden verreden, nu de coronamaatregelen zijn aangescherpt. “Deze situatie voelt heel surrealistisch”, zo vertelt Teunissen.

“Voor de duidelijkheid: de bestrijding en gevolgen van het virus zijn natuurlijk grensoverstijgend. Maar dit is mentaal wel pittig voor een topsporter. Je leeft vanaf november toe naar de belangrijkste wedstrijden. Je zit drie weken op een berg op Tenerife. En dan valt er steeds iets weg. Je bent als topsporter maar vijf of zes jaar top.”

“Er valt nu één jaar weg en dat is best veel. Ik moet het echter accepteren en het nu dag per dag bekijken. Topsporters zijn er goed in om zichzelf voor de gek te houden. Je denkt steeds: dan maar een andere koers. Maar er nu zoveel onzekerheid.”

Dylan van Baarle: “Het blijft maar fietsen”

Dylan van Baarle kreeg het nieuws te horen vanuit Zuid-Afrika, waar hij samen met zijn ploeggenoot Chris Froome een trainingsstage afwerkt. “Ik had er wel rekening mee gehouden. We kunnen allemaal wel boos en teleurgesteld zijn, maar de gezondheid van de mensen staat voorop. Het blijft maar fietsen hè.”

De renner van Team Ineos vliegt normaal op 20 maart terug naar Europa. “Als het tenminste mogelijk is, maar we zitten hier goed. De ploeg vindt het belangrijk dat we op een veilige plek zijn. We zien hier niemand. We trainen gewoon verder, al voelt het wel maf dat we niet precies weten voor welke wedstrijden.”