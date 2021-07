Mike Teunissen heeft programma na de Tour op papier

Mike Teunissen kent zijn programma voor dit najaar al. De coureur van Jumbo-Visma, die momenteel actief is in de Tour de France, focust zich daarbij onder meer op Parijs-Roubaix. Ook hoopt Teunissen op een selectie voor het WK wielrennen in Vlaanderen.

Na de Tour de France, die op 18 juli eindigt in Parijs, neemt de Limburger een kleine rustperiode. In de Ronde van Denemarken hervat hij vervolgens de competitie, kort gevolgd door de Cyclassics in Hamburg. Eind augustus gaat Teunissen van start in de BinckBank Tour in eigen land.

Een maand later hoopt de geletruidrager van 2019 aan de start te staan van het WK dat tussen Antwerpen en Leuven gereden wordt over de Vlaamse wegen, maar dan moet Teunissen wel geselecteerd worden door bondscoach Koos Moerenhout. In oktober staan dan nog Parijs-Roubaix en Parijs-Tours op zijn programma.

Begin dit jaar leek Teunissen door een valpartij op trainingskamp Parijs-Roubaix te moeten missen, maar door de coronacrisis is de Franse kasseienklassieker verplaatst naar het najaar.

Resterend programma Mike Teunissen 2021, onder voorbehoud

Ronde van Denemarken (10-14 augustus)

Cyclassics Hamburg (22 augustus)

BinckBank Tour (30 augustus-5 september)

WK wielrennen (26 september)

Parijs-Roubaix (3 oktober)

Parijs-Tours (10 oktober)