Mihkel Räim koerst volgend seizoen voor Burgos-BH

Mihkel Räim is de nieuwste aanwinst van Burgos-BH. De 28-jarige Est, die dit jaar uitkwam voor het bescheiden HRE Mazowsze Serce Polski, heeft zijn handtekening gezet onder een eenjarige verbintenis.

Räim is blij dat hij volgend jaar weer zal uitkomen voor een ProTeam. “Het is voor mij superbelangrijk om op dat niveau te rijden. Burgos-BH werkt een mooi programma af, met veel koersen in Spanje en Frankrijk, wat ook wel past bij mijn kwaliteiten. Ik wil met name goede resultaten behalen voor de ploeg en het team overwinningen bezorgen. Het was niet makkelijk om de motivatie te behouden, dus ik ben blij dat Burgos-BH mij opnieuw een kans geeft.”

De snelle Est reed in het verleden meerdere seizoenen voor Israel Start-Up Nation, maar kreeg eind 2020 te horen dat er geen toekomst meer was bij de Israëlische formatie. Na een lange en frustrerende zoektocht wist Räim toch nog ergens een contract te tekenen, al was dat wel bij de bescheiden continentale formatie met de naam HRE Mazowsze Serce Polski. Räim won dit seizoen vijf wedstrijden, waaronder het eindklassement in Belgrade Banjaluka.

Op zijn palmares prijken verder overwinningen in de Great War Remembrance Race, de Tour of Antalya, de Vuelta a Castilla y Leon, de Tour of Japan en de Colorado Classic. De Est boekte eveneens eindzeges in de Ronde van Hongarije en de Ronde van Estland.