Miguel Indurain kijkt uit naar duel Vingegaard-Pogacar: “Verrast door vorm Vingegaard”

Miguel Indurain kijkt uit naar de aanstaande duels tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogačar. In Parijs-Nice treffen de kopmannen van Jumbo-Visma en UAE Emirates elkaar voor een eerste keer in 2023, terwijl later in het jaar de Tour de France wacht. “Dat is de belangrijkste wedstrijd”, vertelt de vijfvoudig winnaar van de Tour de France aan WielerFlits.

De inmiddels 58-jarige Indurain was afgelopen week te gast in O Gran Camiño, waar hij Vingegaard de twee bergritten met overmacht zag winnen. “Hij was een klasse apart”, zag Indurain. “We zijn nog maar vroeg in in het seizoen en hij laat zien al goed in vorm te zijn. We weten allemaal dat hij een toprenner is, maar ik ben wel verrast door zijn vormpeil.”

“De showdown in de Tour wordt het belangrijkste duel voor Vingegaard en Pogačar”, aldus de Spanjaard, die als geen ander het belang kent van het pieken in de Ronde van Frankrijk. “Dan moet je in topvorm zijn. Nu doen ze nog wat tests om er in de Tour echt te staan.”

“Zij zijn meer klimmers dan ik was”

Volgens Indurain, die uitblonk in het tijdrijden en daarmee vaak het verschil maakte ten opzichte van zijn concurrenten, zijn Vingegaard en Pogačar niet te vergelijken met hem. “Zij zijn meer klimmers dan ik was”, geeft hij toe. “Misschien is Vingegaard meer een rouleur die voor een vast ritme kiest, en Pogačar is explosiever en verandert vaker van ritme.”

“En nu zitten er minder tijdritten in. Dat vind ik wel jammer, want het wielrennen heeft steeds minder tijdritten”, aldus de Tourwinnaar van 1991, 1992, 1993, 1994 en 1995 en de wereldkampioen tijdrijden van 1995.