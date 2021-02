Miguel Flórez met breuk in heup uit Tour du Var

Miguel Flórez had zich de slotrit van de Tour des Alpes-Maritimes et du Var vast anders voorgesteld. De Colombiaanse renner van Arkéa-Samsic heeft bij een valpartij een breuk in de heup opgelopen. Het gaat om een breuk in de zogenoemde dijbeenhals, onderdeel van de heup.

Flórez was in de Tour du Var actief als knecht van Nairo Quintana, die uiteindelijk negende werd in het eindklassement. Zelf haalde Flórez de finish in Blausasc niet vanwege zijn valpartij. Na zijn crash werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis van Nice, waar de breuk in zijn linker dijbeenhals geconstateerd werd.

Hoe lang de 25-jarige Colombiaan uit de roulatie is, is nog niet bekend. Flórez maakte in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var zijn debuut voor Arkéa-Samsic, nadat hij afgelopen winter overkwam van Androni Giocattoli-Sidermec.