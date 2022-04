Miguel Ángel López over vroege aanval: “Vandaag had ik niets te verliezen”

Miguel Ángel López was een van de opvallende namen die al vroeg de aanval kozen in de tweede etappe van de Tour of the Alps. De Colombiaan van Astana Qazaqstan, terug in competitie na een lange pauze en een hoogtestage, wilde zich weleens testen.

“Ik denk dat het voor mij een goede etappe was”, vertelde López, voor wie de Tour of the Alps de eerste koers is sinds Tirreno-Adriatico, na afloop. “Ik heb veel werk verzet en had het nodig om terug in het ritme te komen na een lange pauze en het trainingskamp op hoogte dat we net achter de rug hadden op de Teide.”

De Colombiaan was de tweede rit onbevangen ingegaan. “Vandaag had ik niets te verliezen en aangezien we wisten dat het een explosief begin zou worden, besloot ik om aanvallen te volgen en te proberen iets te doen. Ik ben nog ver van mijn beste vorm en uiteindelijk heb ik tol betaald voor het werkt dat ik in de ontsnapping heb verricht.”

López was echter tevreden. “Het was goed om er vooraan bij te zijn.”