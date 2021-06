Miguel Ángel López degradeert tegenstand in Mont Ventoux Dénivelé Challenge

Miguel Ángel López heeft de derde Mont Ventoux Dénivelé Challenge gewonnen. Op de flanken van de mythische Mont Ventoux was de 27-jarige Colombiaan van Movistar veruit de sterkste. Hij bereikte de finish met ruim twee minuten voorsprong op zijn dichtste belagers. Óscar Rodriguez (Astana-Premier Tech) werd op grote achterstand tweede, voor Enric Mas (Movistar).

Nadat het startschot had geklonken in Vaison-la-Romaine werd linea recta naar de voet van de winderige berg getrokken. In Malaucène – waar over een maand de elfde etappe van de Ronde van Frankrijk finisht – werd echter begonnen aan de Col de la Madeleine (1,7 km aan 4,4%, niet te verwarren met de bekende Alpencol). Via de Col de la Gabelle (10,8 km aan 4,3%) en de adembenemende Gorge de la Nesque (18,7 km aan een lieflijke 2,2%) reed de meute naar Sault, waar de eerste van twee passages van de gevreesde Mont Ventoux begon.

Vroege kopgroep kansloos

De klim vanuit Sault, die ook in de Ronde van Frankrijk het bal opent, is de gemakkelijkste kant van de klim. Een kopgroep, die al vroeg in de wedstrijd was weggereden, spatte desalniettemin uit elkaar op de flanken van de Kale Berg. Tot dan toe hadden Roger Adrià (Equipo Kern Pharma), Magnus Cort (Education First-Nippo), Quentin Pacher (B&B Hotels p/b KTM), Romain Hardy (Arkéa-Samsic), Antoine Duchesne (Groupama-FDJ), Delio Fernández (Delko) en Flavien Maurelet (St. Michel-Auber 93) goed samengewerkt, maar verbrokkeling liet niet lang op zich wachten.

Pacher rondde de top als eerste en hij had enkel Adrià nog in zijn wiel zitten. Het peloton, of wat daar nog van over was, volgde op een minuut of vier. Maar in de ziedende afdaling naar Malaucène werd er al wat van de voorsprong afgeknabbeld. En op weg naar de voet van de tweede en laatste beklimming werd er echt gas gegeven. In Bédoin was er nog maar goed twee minuten van de voorsprong over.

De loodzware slotklim deed vervolgens de rest van het werk. Adrià en – met name – Pacher bleven vechten tegen de zwaartekracht, maar de groep der favorieten deed dat net iets beter. Een flink stuk voor Chalet Reynard zou Pacher bij de lurven worden gevat.

López superieur

Met name AG2R Citroën draaide er in het bosrijke deel van de beklimming de duimschroeven aan, maar niemand bij de Franse formatie had een antwoord op de versnelling van Miguel Ángel López op 12,5 kilometer van de streep. De Colombiaan knalde in een keer bij alles en iedereen weg. Hij reed in een streep naar Pacher toe en de Movistar-renner zou de Fransman gewoonweg ter plaatse laten.

Achter de klimgeit toonden Óscar Rodriguez (Astana-Premier Tech), Cristián Rodriguez (Total Direct Energie), Ben O’Connor (AG2R Citroën), Enric Mas (Movistar) en Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) zich de best of the rest. Maar het werd hen alras duidelijk dat het een strijd voor plaats twee zou worden. Bij Chalet Reynard was de voorsprong van López immers al opgelopen naar anderhalve minuut. En in de laatste kilometers kwam daar nog een minuut bij.

In de laatste hectometers van de 153 kilometer lange eendagswedstrijd kon López dan ook alle tijd nemen om het feestje te vieren. De Movistar-ploegleider van dienst kwam voor de finish nog even bij zijn poulain om hem al te feliciteren voordat de buit binnen was. Voor López is het zijn derde overwinning van het seizoen, na een rit- en de eindzege in de Ruta del Sol. Een nog mooiere statistiek: López is de eerste Colombiaan die een koers weet te winnen met aankomst op de Mont Ventoux.

Op grote achterstand van de laureaat onstond een strijd tussen Enric Mas en Óscar Rodriguez voor plaats twee. Rodriguez voorkwam een een-tweetje van Movistar door vlak voor de laatste bocht weg te sprinten bij zijn landgenoot.