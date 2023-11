vrijdag 17 november 2023 om 13:32

Mieke Kröger stopt met wielrennen, maar toch ook weer niet

Mieke Kröger is gestopt als professioneel wegwielrenster. Dat heeft de 30-jarige Duitse aangegeven in een interview met Radsport-News. Dat betekent nog niet dat de loopbaan van Kröger erop zit, want ze wil nog wel door tot en met de Olympische Spelen in Parijs.

Kröger heeft na het WK wielrennen in Glasgow bij haar ploeg Human Powered Health aangegeven dat zij haar contract niet wilde verlengen in 2024. Na dat wereldkampioenschap, waar ze achttiende werd op het WK tijdrijden, reed Kröger alleen nog maar het EK Mixed Relay ploegentijdrit. Daar won ze brons met de Duitse formatie.

Ondanks dat Kröger volgend jaar niet meer uitkomt in de Women’s World Tour, wil ze nog wel meedoen aan de Olympische Spelen 2024. Ze geeft aan graag onderdeel te blijven van de ploegenachtervolging op de baan, waarmee ze in 2021 goud won in Tokio. Ook zou ze graag meedoen aan de individuele tijdrit op de weg in Parijs.

Kröger is de regerend Duits kampioene tijdrijden, een titel die ze ook in 2019 al eens won. Ook werd ze in 2016 Duits kampioen op de weg. Op haar erelijst staan ook de rit- en eindzege in de Lotto Belgium Tour (2019) en een ritzege in de voormalige Bloeizone Fryslân Tour. In 2021 was ze nog tweede in de Baloise Ladies Tour.