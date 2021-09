Mick van Dijke nipt geklopt in CRO Race: “Dit smaakt zeker naar meer”

Mick van Dijke mocht vandaag voor eigen rekening sprinten in de CRO Race en de jonge Zeeuw wist zijn ploeg Jumbo-Visma bijna de zege te bezorgen. Van Dijke moest in een sprint van een uitgedund peloton alleen Milan Menten laten voorgaan.

In de eerste twee etappes trok Jumbo-Visma nog volop de kaart van Olav Kooij, maar vandaag was het aan Van Dijke om mee te sprinten. “Het doel was dat ik zou sprinten vandaag als ik de klim zou overleven”, liet de 21-jarige renner na afloop weten op de ploegsite van Jumbo-Visma. “De etappe liep voor ons dan ook volgens plan. Lennard (Hofstede, red.) heeft de hele dag op kop gereden om de kopgroep onder controle te houden.”

“Die controle hebben we tot aan de voet van de slotklim ook behouden. Uiteindelijk had ik het vertrouwen dat ik de klim zou overkomen met de eersten. Tobias (Foss, red.), Sam (Oomen, red.) en Chris (Harper, red.) hebben mij goed naar voren gereden. Helaas kon ik het net niet afmaken, maar dit smaakt zeker naar meer. En het geeft mij zeker vertrouwen richting wat nog gaat komen.”

Na drie etappes staat Van Dijke derde in het klassement, op amper zes seconden van nieuwe leider Menten. Morgen volgt er wellicht weer een kans voor Van Dijke, gezien de lastige finale naar Crikvenica. In de slotkilometers is de beklimming van Dramalj (1 km aan 7,9%) de ultieme scherprechter.