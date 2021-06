Michel Cornelisse: “Prachtig om te zien wat Mathieu van der Poel doet”

Alpecin-Fenix staat na drie dagen Tour de France op twee ritzeges én de gele trui. Het Belgische ProTeam maakt een droomdebuut in de belangrijkste wedstrijd op de kalender. Ploegleider Michel Cornlisse geniet met volle teugen van het succes. “Veel ploegen spreken altijd over een vriendenteam, maar vaak is dat niet zo. Nou, bij ons wel”, glundert hij na afloop van de derde etappe.

“Dit is ongelooflijk. Hier hadden we alleen maar van gedroomd. We hebben hier heel hard voor gewerkt, maar dan moet je het ook nog maar waarmaken in het sterke deelnemersveld van het jaar”, aldus Cornelisse.

Waar gisteren Van der Poel oppermachtig was op de Mûr-de-Bretagne, waren het vandaag ritwinnaar Tim Merlier en Jasper Philipsen (tweede) die de eer van Alpecin-Fenix hoog hielden.

Verkenning

Aan de overwinning van vandaag ging een lange voorbereiding vooraf. “We zitten natuurlijk niet voor niets op het juiste moment vooraan. Christoph Roodhooft heeft het parcours van vandaag een paar weken geleden verkend. We wisten precies wanneer het bochtig, smal en gevaarlijk werd. We zaten gelukkig vóór de valpartijen waardoor we een geweldige lead-out konden doen. Dan is het alleen maar genieten in de auto.”

Waar de ploeg van Cornelisse vandaag opnieuw groot succes viert, likken heel wat andere ploegen hun wonden na een hoop leed. “Het klinkt natuurlijk rot, maar bij ons is de blijdschap groot. Twee ritzeges en de gele trui. Maar ik kan goed begrijpen dat een hoop ploegen nu in ellende zitten. Maar wat ik al zei: Christoph Roodhooft is hier geweest om te verkennen. Je kunt wel de bergen verkennen, maar deze rit was misschien wel net zo belangrijk.”