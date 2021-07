Michal Schlegel mist olympische wegkoers vanwege positieve coronatest

Michal Schlegel moet de Olympische Spelen van Tokio aan zich voorbij laten gaan. De Tsjech van Elkov-Kasper is positief getest op het coronavirus en verschijnt zaterdag niet aan de start van de olympische wegwedstrijd. Schlegel was begin deze maand derde in de Sibiu Tour.

Schlegel moest na zijn positieve test in isolatie in zijn hotelkamer. Hij is al de vierde atleet en het zesde lid van de Tsjechische sportploeg die positief is getest op het coronavirus. Eerder legden ook beachvolleyballers Ondrej Perušič en Markéta Sluková en tafeltennisser Pavel Sirucek een positieve coronatest af.

Wielrenners Tereza Neumanová en Michael Kukrle hebben zich direct laten testen. Zdeněk Štybar bleef achter in het wielerhotel in Izu, aangezien hij niet aan boord van de chartervlucht uit Praag was maar twee dagen later in Japan aankwam. Het Tsjechisch Olympisch Comité onderzoekt hoe het virus zich kon verspreiden op de chartervlucht naar Tokio.