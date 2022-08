Michal Kwiatkowski tot en met 2025 bij INEOS Grenadiers: “Team dat investeert”

Michal Kwiatkowski zal tot het einde van 2025 in het tenue van INEOS Grenadiers koersen. De Poolse renner rijdt al sinds 2016 bij de ploeg. “Dat ik tien jaar bij dezelfde ploeg ga rijden, toont aan dat ik een thuis heb gevonden”, vertelt Kwiatkowski op sociale media.

“Het vermogen van Kwiato om een race te lezen is ongeëvenaard, net als zijn toewijding om een van de beste teamgenoten te zijn die je je kunt wensen. Daarom is het altijd een plezier om hem zijn eigen overwinningen te zien behalen, zoals hij dit jaar deed in de Amstel Gold Race. Ik ben erg blij dat hij tot 2025 bij ons blijft”, vertelt Rod Ellingworth op de ploegsite.

Naast de Amstel Gold Race van dit jaar heeft de 32-jarige Pool een indrukwekkende erelijst. Onder meer een wereldtitel, Milaan-San Remo, Tirreno-Adriatico, een etappe in de Tour de France en Strade Bianche (tweemaal) staat op zijn palmares.

“Team dat investeert in zijn renners”

“Tien jaar bij een ploeg doorbrengen toont aan dat ik een ploeg heb gevonden die ik thuis kan noemen”, aldus Kwiatkowski zelf. “Het is een omgeving die leren en ontwikkeling aanmoedigt; een team dat echt veel investeert in zijn renners. Ik heb mezelf in de loop der jaren zien groeien als rijder, ik heb zelf een aantal memorabele overwinningen behaald en ik heb een rol gespeeld in enkele van de grootste overwinningen in het wielrennen.”