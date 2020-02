Michal Kwiatkowski slaat opnieuw alle Vlaamse voorjaarsklassiekers over donderdag 20 februari 2020 om 08:18

Zoek in de Vlaamse voorjaarswedstrijden niet naar Michal Kwiatkowski. De oud-wereldkampioen slaat opnieuw alle kasseiklassiekers over.

“Ik heb mijn voorjaar toegespitst op het Italiaanse drieluik Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo en de Ardennenklassiekers met de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik”, meldt hij aan Het Nieuwsblad. De Pool rijdt daar tussenin wel nog de Ronde van het Baskenland.

De renner van Team Ineos is niet onsuccesvol in de Vlaamse voorjaarswedstrijden. In 2016 won hij E3 Harelbeke en hij behoorde in het verleden ook al tot de topfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen. Ook vorig jaar (2019) schrapte Kwiatkowski het volledige Vlaamse voorjaar.