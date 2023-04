Michael Woods moet opgeven in Ronde van Romandië na val in koninginnenrit

Michael Woods heeft opgegeven in de Ronde van Romandië. De Canadees van Israel-Premier Tech kwam in de finale van de koninginnenrit ten val en kon zijn weg niet vervolgen. Woods gold als een van de favorieten voor de dagzege.

De vierde etappe van de Ronde van Romandië finisht in Thyon 2000, na een klim van 21 kilometer aan 7,6%. Twee jaar terug wist Woods de rit naar dit skioord te winnen in de Zwitserse rittenkoers, maar ditmaal viel de klimmer aan de voet van de beklimming samen met Jesús Herrada. Woods moest daarop opgeven, laat zijn ploeg Israel-Premier Tech weten. Het team komt weldra met een medische update.

Woods stond aan het begin van de dag al op twee minuten en 24 seconden achterstand van klassementsleider Juan Ayuso. Hij bezette daarmee de 51ste plaats in het algemeen klassement.

Woods has abandoned the race having fell hard. He is okay, and we will give a medical update as soon as we can.

