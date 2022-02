Michael Woods: “Ik wist dat deze klim me op het lijf was geschreven”

Michael Woods was blij en opgelucht na zijn zege in de Gran Camiño. De slotklim naar Mirador do Ézaro was een ideale aankomst van de Canadese klimmer van Israel-Premier Tech, die niet alleen de etappezege pakte maar ook de leiderstrui overnam van de Deen Magnus Cort.

Voor Woods is de Gran Camiño zijn tweede koers van het seizoen. Eerder deze maand kwam hij ook al in actie in de Ruta del Sol, maar die wedstrijd moest hij vanwege buikgroep al na een dag verlaten. “Een week geleden was ik al op zoek naar een goed resultaat in de Ruta del Sol. Ik was goed in vorm, maar toen werd ik ziek. Ik hoopte dat ik deze week de benen zou hebben van voor ik ziek werd, en dat lijkt te zijn gelukt.”

Woods, een specialist op zulke aankomsten, voelde zich sterk en keek al een poosje uit naar een finish op Mirador do Ézaro. “Ik reed deze klim al een keer omhoog in de individuele tijdrit van de Vuelta a España van 2020. Toen dacht ik al: zou het niet geweldig zijn als hier een aankomst bergop zou zijn. Ik heb echt heel erg naar deze rit van vandaag uitgekeken, omdat ik wist dat deze klim me op het lijf is geschreven.”

Nu hij de gele trui om de schouders heeft, wil de Canadees de vierdaagse ronde ook winnen. “De eindzege is nu het doel. Morgen wordt een heel zware dag, het is echter een goede dag voor mij. De tijdrit op de slotdag is mijn achilleshiel, dus hopelijk heb ik goede benen en kan ik de eindzege binnenhalen. Als het niet lukt, dan doet ook Jakob (Fuglsang, red.) het heel goed. Bovendien kan hij een goede tijdrit rijden.”