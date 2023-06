Michael Woods doet trucje van vorig jaar over in Route d’Occitanie

Michael Woods heeft – net als een jaar geleden – de koninginnenrit in La Route d’Occitanie op zijn naam geschreven. De Canadees van Israel-Premier Tech rekende in het slot af met Cristian Rodriguez (Arkea-Samsic) en is ook de nieuwe leider.

Na twee relatief vlakke ritten, was het vandaag tijd voor de eerste – en enige – bergetappe in La Route d’Occitanie. In 189 kilometer tussen Gimont en Nistos was het vooral uitkijken naar de Col de Menté (10,8 kilometer aan 6,4%) en de klim richting aankomst in Cap Nestes, goed voor 13,2 kilometer aan 7,1 % met een steil slot. Ook hier startte de rit met een knap eerbetoon aan Gino Mäder, in de vorm van een minuut stilte in Gimont.

Sluwe Rodriguez

Joris Delbove, Théo Delacroix, (St-Michel-Mavic-Auber), Josu Etxeberria Azpilikueta (Caja Rural-Seguros RGA), Célestin Guillon en Thomas Boudat (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën), Pelayo Sanchez (Burgos-BH), Fabien Doubey en Sandy Dujardin (TotalEnergies), Laurent Pichon (Arkea-Samsic) en Maxime Urruty (Nice Métropole Côte d’Azur) waren de twaalf jongens die de rit kleurden, al waren ze in de beginfase met dertien.

Een sluwe Cristian Rodriguez – nochtans een van de favorieten voor de dag- en eindzege – was namelijk ook meegeschoven. De kopman van Arkea-Samsic wilde allicht boniseconden sprokkelen bij de eerste sprint van de dag, maar slaagde daar niet in en liet zich dan maar inlopen. De twaalf anderen mochten zo’n vijf en een halve minuut wegrijden van de manschappen van Team Movistar.

Op de Col de Menté toonden Pelayo Sanchez en Lorenzo Gimani zich de sterkste vluchters, maar de versnelling was inmiddels ook in het peloton ingezet, waardoor de twee in het zicht van de slotklim zouden sneuvelen.

Tweestrijd

Movistar wilde bergop snel de beslissing forceren, maar toen Michael Woods (Israel-Premier Tech) op negen kilometer van de streep versnelde, had alleen Cristian Rodriguez (Arkéa-Samsic) een antwoord in huis. Ruben Guerreiro probeerde nog wel de Movistar-eer te redden, maar kon net als Jesus Herrada (Cofidis) zijn wagonnetje net niet aanhaken bij de twee sterke leiders.

Woods en Rodriguez werkten enige tijd voorbeeldig samen, en reden zo bijna driekwart minuut bij elkaar op de rest. Echter boterde het in het steile slot heel wat minder goed. De twee gingen bijna aan het surplacen en zagen de achtervolgers zo weer bijzonder dichtbij komen. Rodriguez besloot eieren voor zijn geld te kiezen en trok weer door, terwijl Woods rustig in de wielen bleef.

Het was dan ook geen verrassing dat Woods in de slotkilometer nog een stevige punch in huis had en Rodriguez er al bij al gemakkelijk afsprintte. De Canadees is ook de nieuwe leider en vertoeft zo in polepositie om zichzelf op te volgen als eindwinnaaar.