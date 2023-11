dinsdag 28 november 2023 om 16:31

Michael Woods denkt nog niet aan stoppen, maar laat wel iets los over zijn toekomst

Michael Woods vierde vorige maand zijn 37ste verjaardag, maar de Canadees denkt zeker nog niet aan stoppen. De explosieve klimmer weet al wel in welk tenue hij zal afzwaaien. “Ik heb met Sylvan Adams de afspraak gemaakt dat ik mijn carrière zal beëindigen in dienst van Israel-Premier Tech.”

Woods komt sinds 2021 uit voor de Israëlische formatie en zal in de herfst van zijn carrière ook niet meer van werkgever veranderen. “Ik heb echt het geluk dat ik kan terugvallen op Sylvan Adams”, is hij lovend over de grote baas van Israel-Premier Tech. “Hij is een van de belangrijkste redenen waarom ik profwielrenner ben. Sylvan steunt mij al sinds 2013 en heeft een grote rol gespeeld in mijn carrière”, laat Woods weten via zijn werkgever.

“Iets meer dan een jaar geleden zaten we om de tafel om over een verlenging van mijn contract te praten. We hebben uiteindelijk afgesproken dat ik zal stoppen in dienst van Israel-Premier Tech. Ik stop ermee als ik voel dat ik niets meer te bieden heb. Ik wil niet koersen als ik niet meer in staat ben om op het allerhoogste niveau te presteren. Ik ben nu nog altijd enthousiast als het gaat over de koers.”

Woods voelt op zijn 37ste nog altijd de drive om te presteren, om beter te worden. “In het leven gaat het erom om jezelf te pushen, om nieuwe dingen te ontdekken en te doen. Om jezelf uit te dagen. Als dat niet meer het geval is, is het tijd om de bladzijde om te slaan. Maar ik heb het gevoel dat ik nog altijd progressie boek. Er zijn ook nog een aantal dingen die ik graag wil verwezenlijken. Er ontbreken nog enkele zeges op mijn palmares.”

Woods kijkt dan vooral naar de Giro d’Italia. “Ik won dit jaar mijn eerste rit in de Tour de France, maar wist nog geen etappe te winnen in de Giro. Na twee ritzeges in de Vuelta en één etappe in de Tour wil ik nu graag zegevieren in de Giro. Dat is echt iets wat me motiveert. Ik besef dat ik in een luxepositie verkeer, en hoeveel geluk ik heb met de steun van Sylvan.”