zondag 26 november 2023 om 10:42

Michael Woods maakt hoofddoel van Giro d’Italia 2024

Michael Woods stond in 2018 voor het laatst aan de start van de Giro d’Italia, maar de inmiddels 37-jarige coureur zal volgend jaar weer deelnemen aan La Corsa Rosa. Dit heeft de renner van Israel-Premier Tech laten weten in een interview met Bici.pro.

Woods stond in 2017 en 2018 al eens aan het vertrek van de Ronde van Italië, maar koos in de daaropvolgende seizoenen steevast voor de Tour de France en/of Vuelta a España. “Maar volgend jaar is de Giro d’Italia echt weer een hoofddoel. Ik wil in topvorm aan de start verschijnen van deze wedstrijd”, laat de puncheur weinig aan de verbeelding over.

De ervaren klimmer mikt komend seizoen ook weer op zijn geliefkoosde Ardennenklassiekers, maar verder laat hij nog weinig los over zijn wedstrijdprogramma. Woods staat voor de komende twee seizoenen nog onder contract bij Israel-Premier Tech.

Still going strong

De Canadees kan tevreden terugblikken op het voorbije wielerseizoen. Woods beleefde zijn moment de gloire in de Tour de France, waar hij de tiende etappe – met aankomst op de Puy de Dôme – wist te winnen. Verder werd hij onder meer tweede in de CIC-Mont Ventoux, vierde in de Waalse Pijl, vijfde in de Giro dell’Emilia en zesde in de Ronde van Catalonië en Tre Valli Varesine.