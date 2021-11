Michael Vanthourenhout niet fit genoeg om te starten in Wereldbeker Koksijde

Michael Vanthourenhout zal vandaag niet aan de start verschijnen van de Wereldbeker in Koksijde. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal heeft last van een verkoudheid en is volgens zijn ploeg niet fit genoeg om deel te nemen aan de Duinencross.

De 27-jarige crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal kampt sinds een paar dagen met een zware verkoudheid en verscheen daarom ook al niet aan de start van de Superprestigecross van Merksplas. Vanthourenhout hoopte nog op tijd fit te zijn voor de Wereldbeker van Koksijde, maar het bleek ijdele hoop. Zijn werkgever laat weten dat hij nog te veel last heeft van zijn verkoudheid.

Vanthourenhout zal nu een paar extra rustdagen inlassen. De veldrijder hoopt op tijd fit te geraken voor de eerstvolgende crossen in Kortrijk (X²O Badkamers Trofee) en Besançon (Wereldbeker) op zaterdag 27 en zondag 28 november.

De West-Vlaming stond na vijf manches in de Wereldbeker vijfde in het algemeen klassement, op slechts drie punten van de voorlopige nummer twee Lars van der Haar. In Waterloo (2e), Fayetteville (3e), Iowa (3e) en Overijse (2e) waren er podiumplaatsen voor Vanthourenhout. In Zonhoven en Tábor kwam hij als zesde en vijfde over de streep.

Michael Vanthourenhout has not yet recovered sufficiently from his cold and cannot defend his fifth place in the World Cup in Koksijde. Michael takes a few extra days of rest and hopes to be there again next week in Kortrijk. pic.twitter.com/kdJSbMDien

