Michael Vanthourenhout maakt zaterdag rentree in Hamme

Belgisch kampioen Michael Vanthourenhout staat zaterdag ‘gewoon’ weer aan de start van de Flandriencross. Vanthourenhout is bijna helemaal hersteld van de griep die hij opliep in de dagen voor de Wereldbeker-wedstrijd in Benidorm.

Donderdag trainde de Belgisch kampioen alweer twee uur volgens ploegbaas Jurgen Mettepenningen. En vandaag heeft Vanthourenhout achter de brommer getraind. Genoeg om te starten in Hamme, nog niet genoeg om een dubbel weekend te rijden. Voor Besançon past de Belg nog.

Vanthourenhout reed na zijn Belgische titel in Lokeren alleen nog mee in Otegem. Daar werd hij teleurstellend negende.