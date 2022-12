Michael Vanthourenhout derde na Van der Poel en Van Aert: “Hoogst mogelijke”

Michael Vanthourenhout was in de Wereldbeker Antwerpen the best of the rest. Achter Mathieu van der Poel en de teruggekeerde Wout van Aert wist de regerend Europees kampioen derde te worden. “Dit had ik niet verwacht, het was wel een verrassing voor mij”, zegt hij over zijn podiumplaats.

Vanthourenhout zag hoe Van der Poel al in de tweede ronde wegreed bij de andere favorieten. “Als ik dat had geprobeerd, had ik mezelf opgeblazen. Het was beter om mijn tempo aan te houden”, legt hij uit in het flashinterview. “Ik heb nog nooit zo goed door het zand gereden. Ik ben hier heel tevreden mee. Wout kwam zichzelf ook tegen, maar zijn basistempo lag te hoog. Ik probeerde hem te volgen, maar ik maakte een foutje. Derde was daardoor het hoogst mogelijke. Daar ben ik blij mee.”

“Dit is ook goed voor klassement in de Wereldbeker en richting de aankomende wedstrijden”, aldus de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal, die nu derde is in de wereldbekerstand achter Laurens Sweeck en Eli Iserbyt. “Mijn seizoen is tot nu toe heel goed. Morgen trek ik voor twee weken naar Spanje. Het is goed om even te trainen. Maar ik kijk ook uit naar Dublin, Val di Sole en het BK daarna.”