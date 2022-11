Michael Vanthourenhout de beste in Overijse: “Moest profiteren van foutjes Pidcock”

Video

Michael Vanthourenhout schaalt zijn overwinning in de Wereldbeker Overijse heel hoog in. De mede-kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal rekende in de modder af met Tom Pidcock en won zo zijn eerste wereldbekermanche van dit seizoen. “Ik denk dat deze zege beter is dan die op het EK”, stelt Vanthourenhout.

“Het was echt heel close met Tom”, reageert de Belgische crosser in het flashinterview. Maar waar maakte hij het verschil? “Ik was iets beter op de technische stukken, maar heuvelop was het lastig om Pidcock te volgen. Ik denk dat het een mooi gevecht was.”

‘We gaan nog een betere Pidcock zien’

“Eli Iserbyt was in het begin heel sterk, waardoor we snel wegreden. Toen Pidcock erbij kwam, zag ik dat zijn tempo iets hoger lag. Ik moest toen op mijn limiet volgen, maar hij begon ook foutjes te maken. Daar moest ik gebruik van maken”, voegt Vanthourenhout er nog aan toe in gesprek met WielerFlits. Hij wist ook niet dat Pidcock door pech een slechte start kende.

En zo streed de wereldkampioen in zijn eerste crossweekend meteen mee om de zege. “Ik ben er niet mee bezig geweest”, zegt Vanthourenhout. “Iedereen rijdt op een hoog niveau en hij gaat ons niet zomaar naar huis rijden. Je moet in jezelf blijven geloven en dat heb ik vandaag gedaan. Het is mooi dat het mij gelukt is om Pidcock te kloppen, maar hij kan ook nog een stuk verbeteren. We gaan nog een betere Pidcock zien.”