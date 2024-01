dinsdag 16 januari 2024 om 18:06

Michael Valgren maakt zich op voor debuut in Giro d’Italia

Michael Valgren zal dit jaar, voor het eerst in zijn carrière, de Giro d’Italia betwisten. Dat heeft de Deense klassiekerspecialist aangegeven in een interview met SpazioCiclismo. “Ik heb al veel goede verhalen gehoord over de Giro.”

De 31-jarige Valgren stond al zeven keer aan de start van de Tour de France en reed ook twee keer de Vuelta a España, maar nam nog niet eerder deel aan de Giro d’Italia. Daar komt dit jaar dus verandering in. “Ik denk dat het parcours van de komende Giro me het beste ligt. Het is in de Giro bovendien ook niet al te warm”, legt de renner van EF Education-EasyPost uit.

Maar voor het zover is, zal Valgren eerst nog een voorjaarsprogramma afwerken. De ervaren renner begint zijn seizoen later deze maand, met de Challenge Mallorca. Daarna trekt hij naar Vlaanderen voor de Omloop Het Nieuwsblad, een koers die hij in 2018 nog wist te winnen. Ook Parijs-Nice en verschillende kasseiklassiekers, waaronder de Ronde van Vlaanderen, staan op zijn programma.

Valgren zal dit jaar overigens weer fulltime uitkomen voor EF Education-EasyPost. De klassiekerspecialist stond afgelopen seizoen nog onder contract bij de continentale opleidingsploeg EF Education-NIPPO, maar maakt nu weer deel uit van de hoofdmacht. Valgren rijdt sinds 2021 onder de vleugels van teammanager Jonathan Vaughters, maar deed na twee seizoenen een stapje terug van de WorldTour-afdeling naar de continentale opleidingsploeg .

De reden: Valgren kwam twee jaar geleden in de Franse rittenkoers La Route d’Occitanie zwaar ten val, waarna hij voor een zeer lange periode moest revalideren. EF Education-EasyPost besloot de Deen in te schrijven bij de opleidingsformatie en dit gaf Valgren de gelegenheid om in alle rust en in de schaduw verder te werken aan zijn herstel. In het najaar van 2023 liet hij met enkele ereplaatsen zien dat hij het fietsen nog niet is verleerd.