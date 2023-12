donderdag 21 december 2023 om 17:37

Michael Valgren maakt in 2024 weer deel uit van hoofdmacht EF Education-EasyPost

Michael Valgren zal in 2024 weer fulltime uitkomen voor EF Education-EasyPost. De Deense klassiekerspecialist stond afgelopen seizoen nog onder contract bij de continentale opleidingsploeg EF Education-NIPPO, maar maakt nu weer deel uit van de hoofdmacht.

Valgren rijdt sinds 2021 onder de vleugels van teammanager Jonathan Vaughters, maar deed na twee seizoenen een stapje terug van de WorldTour-afdeling naar de continentale opleidingsploeg EF Education-NIPPO. De reden: Valgren kwam vorig jaar in de Franse rittenkoers La Route d’Occitanie zwaar ten val, waarna hij voor een zeer lange periode moest revalideren.

De winnaar van onder meer Omloop Het Nieuwsblad en de Amstel Gold Race liep bij zijn crash een ontwrichte heup, gebroken bekken en een knieblessure op en even leek zijn carrière zelfs aan een zijden draadje te hangen. Valgren mocht na een lange revalidatie echter weer een rugnummer opspelden, maar de ploeg besloot de Deen wel in te schrijven bij de opleidingsformatie.

Op de weg terug

Hierdoor kon Valgren in alle rust en in de schaduw verder werken aan zijn herstel. Het voordeel van een contract bij een continentale ploeg is dat een renner elk moment van het jaar de overstap kan maken naar een WorldTeam of ProTeam. Ook kan hij volgens de UCI-regels als coureur van de opleidingsploeg ingezet worden bij het WorldTeam in profkoersen van .1- of .Pro-niveau.

Valgren kwam dit jaar toch alweer tot 41 koersdagen en liet in wedstrijden als de Ronde van Denemarken, Coppa Sabatini (8ste) en de Japan Cup (9e) zien dat hij fietsen nog niet is verleerd. EF Education-EasyPost heeft nog altijd voldoende vertrouwen in de 31-jarige coureur en dus maakt Valgren in 2024 weer volwaardig deel uit van de hoofdmacht.