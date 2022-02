Michael Valgren: “Beste klassiekerkern waarvan ik ooit onderdeel ben geweest”

Michael Valgren wil zijn sterke optreden in het najaar van 2021 graag doorzetten met een goed voorjaar in 2022. Aan de kracht van zijn team, EF Education-EasyPost, zal het alvast niet liggen, verwacht de Deen zelf. “Ik denk dat dit de beste klassiekerkern is waarvan ik ooit onderdeel ben geweest”, aldus de nummer drie van het WK in Leuven in gesprek met Feltet.dk.

“Ik denk dat we in de breedte enorm sterk zijn”, vervolgt de 29-jarige Valgren. “We hebben een paar ongelofelijk sterke renners: een paar jonge talenten die vliegen en een stel wat oudere renners, zoals ikzelf, Alberto Bettiol en Sebastian Langeveld. Wij moeten de jonge honden wat in bedwang houden”, verwijst hij naar Stefan Bissegger en Jonas Rutsch.

“En dan hebben we ook nog Owan Doull en Łukasz Wiśniowski, die ook super sterk zijn. Dus we hebben een hele brede selectie met bovendien goede onderlinge verstandhoudingen. Kortom, ik denk dat het een mooi voorjaar kan worden”, klinkt het enthousiast. “Wat mezelf betreft, is het goed dat het m’n tweede seizoen bij de ploeg is. Het eerste jaar bij een nieuwe ploeg is altijd lastig met nieuw materiaal en nieuwe mensen.”

“Ik begin een oude, sluwe vos te worden”

Valgren zal dan ook een van de kopmannen zijn in de koersen die hem liggen, vertelt hij. Het is de bedoeling dat hij in die wedstrijden mee gaat strijden om de overwinning. “Het is niet zeker dat dat lukt, maar het is mijn hoop en wat ik verwacht. Het is vooral een kwestie van de juiste planning en hard werken. Doe ik dat, dan geloof ik dat het kan lukken.”

In andere wedstrijden zal hij proberen de ploeg te ondersteunen en met zijn ervaring van waarden te zijn. “Kuurne-Brussel-Kuurne ligt me bijvoorbeeld niet zo. Dat is meer voor sprinters normaalgesproken. We spelen daar dus meer de kaart van Bissegger, die eigenlijk behoorlijk rap is. Ik zal hem dan op sleeptouw nemen en op het juiste moment zeggen: ‘Nu gaan we!’. Ik heb daar inmiddels genoeg ervaring voor. Ik begin een oude, sluwe vos te worden”, sluit hij lachend af.