Michael Storer: “Laatste klim deed me denken aan trainingskamp met Romain en Thymen”

Michael Storer beleefde met zijn ploeg Groupama-FDJ een succesvolle laatste dag van de Tour of the Alps. Het team won met Thibaut Pinot de slotetappe, terwijl de 25-jarige Australische klimmer op de tweede plaats in het algemeen klassement eindigde.

“Het was een perfecte dag. We konden niet op meer hopen. De laatste klim deed me denken aan afgelopen jaar toen we met Romain (Bardet, red.) en Thymen (Arensman) volle bak omhoog reden tijdens een trainingskamp in Oostenrijk”, vertelde Storer, die het voorbije seizoen nog voor Team DSM reed, in gesprek met Cycling Pro Net. “Om weer met elkaar te koersen, zorgde wel voor een flashback.”

Voor de Australiër was zijn tweede plaats in het eindklassement zijn een-na-beste resultaat in een algemeen klassement uit zijn carrière, na zijn eindzege in de Tour de l’Ain van 2021. “Het is ongelooflijk om tweede te worden. Er waren zoveel sterke jongens. We wisten aan het begin van de week niet of we voor het klassement zouden gaan. De eerste dagen gaven me echter vertrouwen en uiteindelijk besloot ik ervoor te rijden.”