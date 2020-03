Michael Mørkøv: “Goud in Berlijn geeft vertrouwen voor Tokio” woensdag 18 maart 2020 om 22:24

Michael Mørkøv kende een sterke seizoensstart met Deceuninck-Quick Step in Australië, maar verlegde al snel daarna zijn focus op de baan. Hoewel de Deen korte tijd in quarantaine moest, kreeg hij op tijd groen licht voor het WK in Berlijn. Nu richt hij zijn vizier op de Olympische Spelen.

Voor Michael Mørkøv begon het seizoen in Australië, waar hij zijn ploeggenoten Sam Bennett en Dries Devenyns naar overwinningen in de Tour Down Under, Race Torquay en Cadel Evans Great Ocean Road Race zag rijden. “Het was een geweldige start van het jaar. Nadien ging ik terug naar Denemarken voor de DBC Driedaagse, waar het fijn was om wat intensiteit te pakken op de baan. Vervolgens ging ik van start in de UAE Tour.”

Na vier dagen, op woensdag, verliet hij de ronde om in Berlijn op het WK baan de Madison te gaan betwisten. “Ongelooflijk hoeveel geluk ik had met de situatie in de Emiraten en dat ik er, net voor de uitbraak van het coronavirus, weg kon”, blikt hij terug. Een dag later werd immers de UAE Tour stopgezet vanwege, zo meldde de organisatie, twee infecties bij stafleden van een van de deelnemende ploegen. De laatste twee etappes werden geschrapt.

“Al weken was ik in gesprek met de ploeg over een vroegtijdige opgave, zodat ik me kon voorbereiden op het WK, en na veel discussies werd besloten dat ik na de vierde rit kon vertrekken. Het komt allemaal neer op toeval dat ik niet nog een dag langer gebleven ben, ik had echt geluk dat ik naar Berlijn kon vertrekken.” Donderdagavond vernam Mørkøv in de Berlijnse hoofdstad het nieuws uit de Emiraten en de volgende ochtend werd besloten dat de Deen beter op zijn kamer kon blijven.

“Uiteraard zou ik als potentiële drager van het virus niet op de baan willen verschijnen en zo de gezondheid van iedereen in gevaar brengen, dus we wilden afwachten hoe de dingen zich zouden ontwikkelen”, vertelt hij. “Ik zat op slechts vijfhonderd meter van de baan en de gedachte dat ik uiteindelijk de wedstrijd, waarvan ik droomde die te winnen, op televisie zou moeten zien, was mentaal erg moeilijk.”

Zaterdagochtend, een dag voor de koppelkoers, kreeg hij groen licht. “Dat was een enorme opluchting. Ik weet nog goed dat die man me belde en dat ik hem drie keer vroeg of ik kon racen, omdat ik het echt zeker wilde weten. Ik was echt emotioneel en zodra de UCI bevestigde dat ik kon rijden, ging ik direct naar de baan en deed ik een trainingssessie om zo snel mogelijk weer in het ritme te komen.”

Mørkøv en zijn landgenoot Lasse Norman Hansen waren een klasse apart in de koppelkoers. Ze pakten een ronde voorsprong op de concurrentie en aan de eindstreep hadden zij 29 punten meer dan Nieuw-Zeeland. “Het was een speciale wedstrijd, waarschijnlijk onze beste ooit samen, en er kwam veel emotie los. Niet alleen vanwege de dagen daarvoor gebeurd was, maar ook omdat het WK niet ver van thuis in Kopenhagen was en ik 25 familieleden had uitgenodigd.”

Niet alleen werd Denemarken met Mørkøv en Norman Hansen wereldkampioen koppelkoers, ook werd goud gepakt op de ploegenachtervolging. Dat deed de Deense ploeg door tot drie keer toe het wereldrecord te verbeteren. “Het bijzondere is dat we van de drie olympische duuronderdelen er twee hebben gewonnen. Dat geeft ons een goede uitgangspositie voor Tokio. Na onze optredens in Berlijn gaan we voor goud op beide nummers.”

“Als je er rekening mee houdt dat een land als het onze normaal gesproken acht tot tien medailles op de Zomerspelen verwacht, waarvan er een of twee goud kunnen zijn, zou dit een geweldige prestatie zijn voor het land en dat maakt ons erg enthousiast voor de Spelen!”, besluit Mørkøv.