Michael Matthews: “We gaan met z’n allen offers moeten brengen” donderdag 2 april 2020 om 17:42

De druk neemt toe. Na Lotto Soudal en Astana, neemt nu ook Bahrain McLaren financiële maatregelen om de coronacrisis door te komen. Michael Matthews voorspelt dat er nog maatregelen gaan volgen. “Iedereen die bij de wielersport betrokken is, zal worden opgeroepen om de komende weken en maanden offers te brengen.”

Team Sunweb is voorlopig nog niet gedwongen om dergelijke stappen te zetten. Maar Matthews is overtuigd dat nog meer teams en andere organisaties de komende tijd moeilijke economische beslissingen zullen moeten nemen. “Ik heb veel contact met de ploeg en we zijn bevoorrecht met onze sponsors”, vertelt de in Monaco wonende Australiër aan Cyclingnews. “Op dit moment gaat het zo goed als mogelijk in de gegeven omstandigheden, maar als het erop aankomt gaan meerdere teams dit moeten doen om in leven te blijven en iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen.”

Vertrouwen in het team

Ondertussen heeft de AIGCP hulp gevraagd aan de UCI. Matthews vertrouwt erop dat zowel zijn team als de anderen die deel uitmaken van de belangenvereniging de juiste telefoontjes plegen, ook al worden de omstandigheden steeds moeilijker. “In gesprekken met de ploeg is me verteld dat de zaken momenteel veilig en onder controle zijn. Ik heb vertrouwen in Iwan (Spekenbrink, red) en het team. Er wordt achter de schermen geweldig werk geleverd door het management.”

“Ik weet zeker dat de ploeg in contact staat met de UCI en dat ze werken aan stabiliteit, want zonder de teams heeft de UCI ook geen WorldTour. Uiteindelijk zullen slimme beslissingen genomen worden over wat het beste is om de ploegen te behouden. Als je ziet dat salarissen verlaagd worden, dan weet je dat sommige sponsors moeilijke tijden meemaken. En zonder sponsors geen teams of wedstrijden. Het gaan er nu om de sport waar we allemaal zo van houden, gaande te houden. Hopelijk neemt iedereen daarvoor de juiste beslissingen.”

Eng

Ondertussen brengt Matthews in Monaco heel wat tijd door met zijn gezin, terwijl hij de conditie onder controle probeert te houden. “Maar er staat meer op het spel dan de sport”, beseft de voormalige winnaar van de groene trui in de Tour de France. “Ik hoop dat we dit virus onder controle krijgen. Het is best eng als je ziet hoeveel mensen er elke dag sterven. En het aantal geïnfecteerden en doden neemt nog niet af.”

Sportieve doelen stelt de Australiër zich nog niet meteen. “De organisatoren van de Tour zouden pas in mei een beslissing nemen over het al dan niet doorgaan ervan. Ondertussen probeer ik gewoon fit te blijven. Maar ik ben nog geen duidelijk doel voor ogen waar ik naartoe werk.” Matthews is zondag wel een van de 13 deelnemers van de virtuele Ronde van Vlaanderen. “Dat e-racing is een goed idee. Het houdt ons een beetje scherp, in afwachting van het moment dat we opnieuw buiten mogen koersen.”