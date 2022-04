Michael Matthews voor Brabantse Pijl: “Koers nog niet zoals ik zou willen”

Michael Matthews is vandaag een van de kanshebbers voor de Brabantse Pijl. Afgelopen zondag eindigde de Australiër nog als zesde in de Amstel Gold Race, maar over die prestatie was hij niet geheel tevreden. “Ik koers nog niet zoals ik zou willen op het moment”, zegt hij voor de start tegen Sporza.

“Het lukt me niet om de acties te ondernemen die ik zou willen ondernemen, om agressief te koersen. Iets houdt me tegen”, vervolgt de Australiër. “Misschien is het de corona, misschien de ziekte die ik in de Ronde van Catalonië opliep. Ik hou er niet van om zo te koersen. Om een van de grote klassiekers te winnen, moet ik aanvallen, en met een kleine groep wegraken. Dat is de renner die ik dit jaar probeer te zijn, maar heb ik daar tot nog toe niet de vorm voor.”

“Hopelijk is de vorm vandaag beter”, zegt Matthews tegen Eurosport/GCN. “Het komt stapje voor stapje. In de Amstel Gold Race was het oké, ik was in staat om mee te zitten, maar toen ik bij die groep van tien renners was, kon ik voor de rest niets doen. Hopelijk kan vandaag weer een stap zetten, net als in de voorgaande koersen.”

Brabantse Pijl: “Type wedstrijd waar ik echt van hou”

“De Brabantse Pijl is een hele mooie wedstrijd. Het is echt leuk. Het is wat natuurlijk wat korter dan een echte klassieker, zo’n vijftig kilometer, dus het geeft de mogelijkheid om agressiever te koersen. Iedereen kan meedoen. Dat is het type wedstrijd waar ik echt van hou.”

Toen Matthews zijn podiumplaatsen behaalde, werd er nog via de Schavei naar de finish gereden. Nu wordt de beroemde S-bocht-beklimming genomen om op de Brusselsesteenweg aan te komen. “Vorig jaar viel ik in de finale, dus ik heb de finish nog niet uit kunnen proberen. Dat was jammer, maar hopelijk krijg ik nu een nieuwe kans.”