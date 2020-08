Michael Matthews opgelucht: “Met een ongeschonden lijf in Milaan-San Remo” zaterdag 8 augustus 2020 om 09:23

Michael Matthews kampte de afgelopen jaren steeds met fysieke ongemakken in aanloop naar Milaan-San Remo. Maar nu is de Italiaanse klassieker zijn eerste wedstrijd sinds de coronabreak en gaat hij met een fit gestel van start.

“Het was echt een lange voorbereiding, we zijn nu vierenhalve maand à vijf maanden sinds de laatste wedstrijd”, constateert Matthews, voor wie dit zijn achtste deelname aan Milaan-San Remo wordt. In 2015 was hij al eens derde. “Alles verloop erg goed in aanloop naar de koers, we liggen op schema. De laatste jaren was er altijd wel een valpartij in aanloop naar de wedstrijd.”

Vorig seizoen moest de Australiër van Team Sunweb Parijs-Nice vroegtijdig verlaten na een zware crash, waarbij hij een lichte hersenschudding opliep. En in 2018 hield hij een schouderbreuk over aan een valpartij in Omloop Het Nieuwsblad. “Nu ga ik met een ongeschonden lijf van start, dus dat is een geweldig begin. Vingers gekruist dat we een goede koers rijden.”

Benoot

Ook ploeggenoot Tiesj Benoot voelt zich goed. Voor hem wordt het pas zijn tweede deelname aan Milaan-San Remo. “Ik heb het nieuwe deel al gedeeltelijk verkend, dus ik ken de route al. We hadden een valse start vorige week. Ik denk dat we met het team waarmee we hier zijn, moeten gaan voor de winst. Door de slechte start en de pech zijn we nu extra gemotiveerd.”

Milaan-San Remo begint vandaag om 10.40 uur.