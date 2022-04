Michael Matthews en Andreas Kron ontbreken vanwege ziekte in de Waalse Pijl

Michael Matthews start vandaag niet in de Waalse Pijl. De Australische kopman van BikeExchange-Jayco is vannacht ziek geworden en moet daardoor verstek laten voor de Ardennenklassieker. Dat meldt zijn ploeg BikeExchange-Jayco op haar sociale media. Andreas Kron (Lotto Soudal) is er eveneens vanwege ziekte ook niet bij.

“Helaas is Michael Matthews vannacht ziek geworden, inclusief koorts (niet coronagerelateerd), en zal hij vandaag niet starten in de Waalse Pijl”, luidt het bericht van BikeExchange-Jayco. Over de deelname van de Australiër in Luik-Bastenaken-Luik wel weer in actie kan komen, is nog niet bekend. De beste prestatie van Matthews in de Waalse Pijl is een vijfde plek, in 2018. Een jaar later werd hij ook nog een keer achtste.

UPDATE 🏥 Unfortunately @blingmatthews became sick overnight with a fever (not Covid related) and will not be taking to the start of #FlecheWallonne today. — Team BikeExchange-Jayco (@GreenEDGEteam) April 20, 2022

Update (09.26 uur)

Niet alleen BikeExchange-Jayco, maar ook Lotto Soudal verliest een belangrijke pion. Andreas Kron is net als Michael Matthews ziek en moet dus ook verstek geven voor de Waalse Pijl. “Andreas Kron is ziek geworden en zal niet van start gaan in de Waalse Pijl vandaag. Het team zal met zes renners starten”, schrijft Lotto Soudal op haar sociale media. Het team kan nog wel rekenen op Tim Wellens, het andere speerpunt van de ploeg.

🇧🇪 #FlecheWallonne@andreaskron98 got sick and will not take the start at Flèche Wallonne today. The team will start with six riders. — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) April 20, 2022