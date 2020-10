Michael Matthews na tweede plek: “Het was best een hectische finale” donderdag 8 oktober 2020 om 18:26

Michael Matthews moest in Matera genoegen nemen met de tweede plek, maar klonk na afloop allerminst ontevreden. “Het was een goede dag en ik ben blij met hoe de benen aanvoelen. We zullen blijven jagen op een ritzege.”

Er gebeurde vrij weinig in de zesde etappe naar Matera. Het peloton reed de hele dag achter een kopgroep aan, maar in de finale was het plots vrij hectisch. “We hadden eigenlijk een zwaardere start verwacht”, aldus Matthews. “We slaagden er tijdens de etappe in om Wilco uit de problemen te houden. We zaten constant goed van voren.”

“Ik kon in de laatste kilometers nog rekenen op Nico Denz, Chad Haga en Chris Hamilton. Het was echt een hectische slotfase, eigenlijk vanaf het moment dat we moesten klimmen. Het was behoorlijk chaotisch, maar gelukkig had ik in de slotfase Sam Oomen nog bij me. Ik begon in een goede positie aan de sprint.”

De Australiër bleek echter niet in staat om Arnaud Démare ook maar enigszins te bedreigen. De Franse kampioen won uiteindelijk met sprekend gemak in Matera, voor Matthews en Fabio Felline. “Ik voelde me echter alweer beter dan gisteren”, aldus een optimistische Matthews.

Morgen staat er een biljartvlakke etappe op het programma naar Brindisi, al moeten de renners serieus rekening houden met waaiers.