Michael Matthews kopman Team BikeExchange in Brabantse Pijl

Team BikeExchange heeft zijn selectie voor de Brabantse Pijl bekendgemaakt. De Australische formatie rekent in de midweekse eendagswedstrijd op Michael Matthews. De sterke sprinter werd al twee keer tweede in de Brabantse Pijl.

Matthews is wel nog altijd op zoek naar zijn eerste zege in de Brabantse Pijl. In 2014 en 2015 moest hij genoegen nemen met een tweede plek in de daguitslag, achter respectievelijk Philippe Gilbert en Ben Hermans. Ook in 2019 deed hij mee om de zege, maar moest hij in de sprint winnaar Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe en Tim Wellens laten voorgaan.

Matthews, eerder dit jaar al zesde in Milaan-San Remo en vijfde in Gent-Wevelgem, kan woensdag rekenen op steun van onder meer Luka Mezgec en Robert Stannard. “We hebben een heel sterke ploeg en ik hoop dat we een goede wedstrijd kunnen rijden”, aldus Matthews. “Het doel is om opnieuw op het podium te eindigen, het liefst op het hoogste treetje.”

“Ik beschikte in de kasseiklassiekers over goede benen en ik ben nu nog meer gemotiveerd om goede resultaten te behalen. Ik hou van de Brabantse Pijl. Ik werd er al tweemaal tweede en de renners koersen er altijd agressief. Het is een koers die me wel goed ligt, gezien de opeenvolging van klimmetjes”, is Matthews van mening.

Selectie Team BikeExchange voor Brabantse Pijl (14 april)

Jack Bauer

Alex Edmondson

Alexander Konychev

Michael Matthews

Luka Mezgec

Barnabás Peák

Robert Stannard