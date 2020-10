Michael Matthews: “Jammer dat ik uit de Giro lig, maar gelukkig ben ik gezond”

Michael Matthews baalt dat hij vroegtijdig de Giro d’Italia moest verlaten wegens een positieve coronatest. Toch is hij opgelucht dat de tests die hij sindsdien onderging een negatieve uitslag gaven. Intussen heeft hij zijn focus naar volgend seizoen kunnen verleggen.

Matthews gaf via zijn social media een update over zijn situatie, sinds hij voortijdig de Giro verliet. “Op de eerste rustdag van de Giro testte ik positief en nog dezelfde dag ben ik uit koers gehaald. De volgende ochtend legde ik weer een test af en die bleek negatief. Dat was natuurlijk goed nieuws. Op woensdag kreeg ik nog een PCR-test en ook die was negatief. Daar ben ik natuurlijk superblij mee.”

Wel baalt de Australiër dat hij uit de wedstrijd ligt. “Maar het belangrijkst is dat ik gezond ben, net als mijn ploeg en het peloton rondom mij – want alle tests bleken negatief. Enerzijds is het jammer om uit de wedstrijd te zijn, maar ik ben blij dat ik fit en gezond ben en dat ik geen Covid-19 heb. Maandag onderga ik weer een test. Dus hopelijk is ook die negatief en ben ik voor 110 procent coronavrij.”

In de videoboodschap wenst hij zijn ploeggenoten bij Team Sunweb het allerbeste. “Ze doen het erg goed. We hebben tot aan de rustdag erg goed gereden. Sindsdien hebben ze hun gevecht voor het roze voortgezet.” Tot slot bedankt hij iedereen voor alle steun. “Ik heb ontzettend veel berichtjes gekregen. Jullie support maakt het een stuk makkelijker om deze periode door te komen.”