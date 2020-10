Michael Matthews: “Ik hoopte in de finale nog een paar man te hebben” maandag 5 oktober 2020 om 10:51

Michael Matthews werd voor de tweede etappe van de Giro d’Italia gezien als de grote favoriet voor de dagzege. Maar in Agrigento, waar de aankomst lag op een heuvel, moest de Australiër genoegen nemen met de vierde plaats.

Matthews vond in Agrigento een aankomst die hem op het lijf was geschreven. Maar toen Diego Ulissi in de laatste kilometer aanzette, moest de Australiër passen. Uiteindelijk won hij vijf tellen achter Ulissi, Peter Sagan en Mikkel Honoré de sprint van de achtervolgers. “Toen ze aanvielen met iets meer dan een kilometer te gaan, kon ik niet mee. Ik hoopte toen dat ze zouden worden bijgehaald en ik had kunnen sprinten”, citeerde Cyclingnews hem.

“Alle ploegen reden die laatste klim erg hard omhoog en toen Ulissi aanviel, wisten we allemaal dat hij op zo’n dag, met een hellende finale, een van de besten ter wereld is. De wedstrijd had beter wat langer kunnen duren, maar het is wat het is.” Matthews zag dat INEOS Grenadiers het gat op Ulissi, Sagan en Honoré vergeefs probeerde dicht te rijden, maar hoopt dat de volgende keer zijn eigen ploeggenoten er zijn om dat te doen.

“We moeten proberen om als ploeg meer bij elkaar te blijven op de slotklim. Ik hoopte dat er tot diep in de finale nog een paar jongens zouden zijn die me zouden kunnen helpen, want op zo’n explosieve aankomst zal het altijd moeilijk voor me blijven om met een man als Ullisi om te gaan. Ik hoopte echt op een sprint met een uitgedund peloton en op een betere kans.” Ondanks alles blijft hij strijdbaar. “Ik ga het zeker weer proberen, want de vorm en de benen zijn goed zijn.”