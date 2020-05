Michael Albasini (39) stelt pensioen een half jaar uit woensdag 27 mei 2020 om 12:09

Op 14 juni 2020, de slotdag van de Ronde van Zwitserland, zou Michael Albasini zijn fiets aan de haak hangen. Maar de Tour de Suisse is afgelast en de renner van Mitchelton-Scott wil zijn carrière niet beëindigen met een e-race en gaat door tot het eind van het seizoen.

Met een 16de deelname aan de ronde van zijn thuisland zou de 39-jarige Zwitser afscheid nemen van het peloton. Maar nu het evenement werd geannuleerd vanwege de Covid-19-pandemie, heeft Albasini een overeenkomst met zijn ploeg bereikt om door te gaan tot eind dit jaar.

“Ik wil mijn carrière beëindigen met een nummer op mijn rug”, zegt hij in een bericht dat zijn team naar Cyclingnews stuurde. Al moest de Zwitser even herbronnen vooraleer hij die beslissing nam. “Ik moest de motivatie terugvinden, want ik heb een hele voorbereiding voor niets achter de rug en nu moet ik dat nog een keer doen. Het kostte me wat tijd om me daarover te zetten. Ik ga dit najaar vooral genieten van het gevoel tijdens de wedstrijden en de herinneringen koesteren.”

Albasini, die in 2003 prof werd bij Phonak, wil dit jaar ook nog het parcours van de originele Ronde van Zwitserland rijden. Dit als eerbetoon aan de rittenkoers waarin hij in totaal drie etappes op zijn naam schreef.