Metec-Solarwatt kiest voor Vredestein banden

Metec-Solarwatt rijdt vanaf dit jaar op de fietsbanden van Vredestein. Door samen te werken met een Nederlands team kan er intensiever getest worden en kunnen er sneller nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden bij de Nederlandse bandenfabrikant, schrijft de ploeg in een persbericht.

Door een nauwe samenwerking tussen wielerteam en bandenfabrikant wil Vredestein samen met Metec-Solarwatt de raceband verder ontwikkelen. De renners van Metec-Solarwatt zullen in eerste instantie gaan rijden op de Fortezza DuraLite en de Fortezza Senso T.

In de loop van aankomend jaar gaat er ook getest worden op de Fortezza Tubeless Ready band en wordt er nauw samengewerkt om dit soort banden in de toekomst verder te ontwikkelen. Mechanisch defect in de vorm van lekke banden kan met verdere ontwikkelingen tussen Vredestein en Metec-Solarwatt zo sterk verminderd worden. De Nederlandse continentale ploeg reed tot en met vorig jaar op banden van Vittoria.