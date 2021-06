Merijn Zeeman: “Weekend in Dauphiné belangrijke test voor Steven Kruijswijk”

Interview

Vanaf de oevers aan de Rhône tussen de wijngaarden van Crozes-Hermitage en Tain l’Hermitage zagen de renners in de verte de uitlopers van de Alpen liggen. Het inspireerde Geraint Thomas om al voor de ritzege in het Criterium du Dauphiné te gaan, maar de meeste andere klassementsrenners waren vooral bezig met de komende drie dagen in het hooggebergte. Ook voor Steven Kruijswijk worden met name de twee ritten in het weekeinde naar La Plagne en Les Gets een serieuze test richting de komende Tour de France.

Het is immers sinds de Dauphiné van vorig jaar, dan wel medio augustus, dat Kruijswijk zich echt met de allerbesten kon meten. Door een valpartij in de vierde rit van de Dauphiné naar Megève in een afdaling met grind liep hij een breukje in zijn schouder op, waardoor hij een streep door de Tour de France moest zetten. Enkele weken later zat hij na een week goed gepositioneerd in de Giro d’Italia, maar werd hij tot zijn grote verrassing op de eerste rustdag geconfronteerd met een positieve corona-uitslag.

Ook dit seizoen heeft hij zich door diverse omstandigheden, waar hijzelf geen grip op heeft, nog niet laten gelden. De komende dagen worden daarom een belangrijke test voor de geboren Brabander. “Ik denk dat Steven heel graag een bevestiging wil krijgen dit weekeinde dat zijn vorm in een stijgende lijn zit. Dat hij richting de Tour op de juiste lijn zit”, vertelt Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, in finishplaats Saint-Vallier aan WielerFlits. “Steven heeft opnieuw keihard aan zijn conditie gewerkt, dan wil je van al dat werk ook in een wedstrijd een bevestiging krijgen.”

Zeeman zag dit seizoen enige lichtpuntjes in de drie optredens van Kruijswijk in Parijs-Nice, Ronde van Catalonië en Ronde van Romandië. In Parijs-Nice had de nummer drie van de Tour de France van 2019 makkelijk top-tien gereden wanneer hij zich op de laatste dag niet had moeten opofferen voor Primož Roglič die twee keer in die rit onderuitging. Zeeman: “Daarna is Steven een beetje ziek geworden. Vervolgens is het nog niet gelukt om het goede gevoel te krijgen en van voren mee te doen.”

Wordt om die reden deze Dauphiné niet nog belangrijker voor hem?

Zeeman: “Van de ene kant wel, maar van de andere kant moeten we er wel stil bij blijven staan dat hij deze wedstrijd nodig heeft om goed in vorm te komen voor de Tour. Hij werkt aan een blok van zes weken richting de Tour de France. De Dauphiné is daar een onderdeel van. Deze wedstrijd zit ongeveer op de helft van dit blok.”

Natuurlijk is de aanloop naar de Tour de France voor de 33-jarige Kruijswijk anders dan voor een jonge renner. De afgelopen jaren heeft hij zo’n schat aan ervaring opgebouwd dat hij weet hoe hij zich in vorm moet werken richting een grote ronde. Anderzijds is onzekerheid over de vorm eigen aan een topsporter. Zeeman: “Het laatste jaar heeft Steven veel tegenslag gehad door valpartijen, corona en de ziektes op de verkeerde momenten. Hij moet nu vertrouwen dat het in het verleden altijd is gelukt om op tijd in vorm te komen. Dat hij precies weet wat nodig is om voor de Tour in vorm te komen. Ik ga er vanuit dat hij dit vertrouwen ook heeft.”

Hoe gaan jullie met Jumbo-Visma de komende drie Alpenritten in?

Zeeman: “Vooral zaterdag en zondag zijn superzwaar. Ik ben heel benieuwd hoe de verhoudingen dan tussen de klassementsrenners zijn. Sepp Kuss is in heel goede doen. We zijn de hele week bezig om hem goed voor deze ritten af te zetten. In zijn schaduw zal Steven ook meegaan in het klassement. Niet alleen zijn de twee slotritten heel zwaar, de weersverwachting geeft ook nog eens aan dat het kan gaan spoken. Ik verwacht twee enorm spectaculaire ritten.”

De Dauphiné is van oudsher niet de koers om verstoppertje te spelen?

“Dat klopt. Daar is ook geen tijd meer voor. Na de Dauphiné kun je nog maar twee weken iets doen aan je conditie. Heel veel kan daar echter niet meer aan gesleuteld worden. Het is een wedstrijd op het scherpst van de snede. Daardoor zie je in een rit als vandaag ook oud-Tourwinnaar Geraint Thomas naar voren komen. Dit is echt een mini Tour de France.”

Sta je versteld van Thomas?

“Absoluut niet. In de Ronde van Romandië was ik al enorm van hem onder de indruk. Voor mij is hij een van de grote favorieten voor de komende Tour de France. Daarbij is hij met INEOS Grenadiers omringd door een supersterke ploeg. De tijdrit, die in de komende Ronde van Frankrijk weer heel belangrijk gaat worden, is ook nog eens een wapen van hem. Ik plaats hem op gelijk niveau met Tadej Pogacar en Primož Roglič. Die drie zijn de grote favorieten voor de Tourzege.”