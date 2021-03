Zeeman: “In de toekomst gaan we Wout ook in dit werk beter omringen”

Wout van Aert verbaast in Tirreno-Adriatico ook zijn eigen entourage, inclusief Merijn Zeeman, sportief directeur bij Jumbo-Visma. “Dit hadden we niet verwacht. Wij vonden een plek tussen vijf en tien al ambitieus.” De kritiek dat Van Aert niet voldoende ondersteund zou zijn, veegt Zeeman van tafel. “Dit was en blijft voor Wout en ploegmaats in eerste instantie een voorbereidingskoers op de klassiekers.”

Zeeman doet zijn verhaal in de podcast In Het Wiel. De sportief directeur reageerde verbaasd dat Van Aert zaterdag op de klim naar Prati di Tivo alleen Pogačar en Yates beter deden. “We hadden Tirreno-Adriatico in zijn programma opgenomen om hem ervaring op te laten doen als klassementsrenner. Om te kijken hoe ver hij kan komen. Maar met dit parcours en dat deelnemersveld hadden we nooit verwacht om voor het podium mee te doen”, begint Zeeman. “Het resultaat vonden we niet eens belangrijk.”

Zeeman is intussen overtuigd dat Van Aert een van de beste klassementsrenners ter wereld kan worden als hij zich nog meer op het rondewerk zou toeleggen. “Maar dat is nu (nog) niet de bedoeling. De Tirreno past goed in de voorbereiding op zijn belangrijkste koersen: Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Daarin ga je niet beter presteren als je focust op het klassementswerk. Dan ga je inboeten aan explosiviteit.”

Voorbereiding

“Misschien dat hij later in zijn carrière die stap gaat maken”, denkt Zeeman hardop. “Hoe ver hij dan in een grote ronde kan komen? Daar ga ik me niet aan wagen. Wout is een extreem groot talent en hij blijft ons op alle vlakken verbazen. Zoals deze week, waarin hij het toch opneemt tegen onder meer drie (ex-)Tourwinnaars. Waar hij kan uitkomen, zal dan ook van het parcours afhangen. In een grote ronde met veel tijdritkilometers zal hij meer voordeel halen dan in een grote ronde met veel steile cols.”

Er kwam deze week – vooral vanuit België – kritiek dat Van Aert beter omringd had kunnen zijn in Tirreno-Adriatico. Zeeman nuanceert. “Ik zag dit weekend, op het koppeltje Pogačar-Formolo na, alleen kopmannen in de finale. Tobias Foss werd zaterdag 21ste, dus die heeft toch een eind kunnen helpen. Ook zondag werd Wout lange tijd bijgestaan. Maar op dit niveau is het in de finale man tegen man. In de toekomst, nu duidelijk is dat Wout voor eindwinst kan meedoen in rittenkoersen tot een week, gaan we daar in de samenstelling nog meer rekening mee houden.”

“Maar deze Tirreno dient in eerste instantie als voorbereiding op de klassiekers”, beklemtoont Zeeman. “Voor Wout, maar ook voor Timo Roosen, Nathan Van Hooydonck en Edoardo Affini. Om hun conditie tegen het voorjaar aan te scherpen, én om de chemie en cohesie tussen die renners onderling te versterken. Kwestie van in de klassiekers een zo sterk mogelijke ploeg te hebben om Van Aert als kopman bij te staan.”