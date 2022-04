Merijn Zeeman: “Heel mooi om te zien dat Dennis met de beste klimmers meekon”

Rohan Dennis hield vandaag stand in de zware koninginnenrit van de Ronde van Romandië. De Australiër kwam uiteindelijk als elfde over de streep, hij moest slechts drie seconden toegeven op ritwinnaar Sergio Higuita. “We zullen er morgen alles aan doen om de Ronde van Romandië te winnen met Dennis.”

“Het hele team heeft fantastisch gereden vandaag”, aldus ploegleider Zeeman op de site van Jumbo-Visma. “De etappe is helemaal volgens plan verlopen. Michel (Hessmann, red.) en Timo (Roosen, red.) hebben lang kopwerk gedaan. Daarna nam Gijs (Leemreize, red.) de kop over, hij heeft dat ook met verve gedaan.”

Op de laatste beklimming van de dag beschikte kopman Dennis nog over drie sterke ploegmaten, een sterke teamprestatie van Jumbo-Visma dus. “In de laatste kilometers was het de taak van Robert (Gesink, red.), Steven (Kruiswijk, red.) en Sepp (Kuss, red.) om Rohan (Dennis, red.) tot aan de finish te brengen. Het was zeer mooi om te zien hoe Rohan met de beste klimmers mee naar boven kon rijden.”

Morgen staat er een afsluitende klimtijdrit op het programma in de Ronde van Romandië. In totaal zal er een goede vijftien kilometer tegen de klok moeten gereden worden. Het eerste deel van de tijdrit is vlak, maar de laatste tien kilometer lopen flink omhoog. “We zullen er morgen alles aan doen om de Ronde van Romandië te winnen met Rohan (Dennis, red.)”, aldus Zeeman.