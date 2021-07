Merijn Zeeman: “Als Primoz Roglic niet snel herstelt, kan hij beter ander plan maken”

Op de dag dat Jumbo-Visma mentale veerkracht toonde door Wout van Aert en Mike Teunissen in de aanval te sturen, viel voor kopman Primoz Roglic definitief het doek in het klassement. De zware verwondingen die hij afgelopen maandag opliep in de rit naar Pontivy bleken hem in de lange, geaccidenteerde etappe door de Morvan op te breken. Bijna vier minuten moest de Sloveen opnieuw prijsgeven, waardoor hij in het klassement al 5’28 achter zijn jonge landgenoot Tadej Pogacar staat.

Voorbij de finish zag Merijn Zeeman lijdzaam toe hoe zijn kopman met het hoofd tussen zijn schouders van de fiets stapte. “Die val naar Pontivy was heel ernstig”, benadrukt de technisch directeur van de ploeg nog een keer. “Die verwondingen vreten enorm veel energie. Wonder boven wonder kon Primoz in de tijdrit de schade beperken. Zo’n slopende rit van 260 kilometer bleek echter te veel van het goede. Dan loopt het lijf helemaal leeg en komt hij helaas totaal niet in de buurt van zijn normale niveau. We waren hier echter op voorbereid. Vanmorgen gaf Primoz aan dat hij nog meer pijn dan de voorgaande dagen had. We hoopten na zijn val, eigenlijk tegen beter weten in, dat de natuur hem ietwat beter gezind zou zijn. Dat blijkt niet zo te zijn. Daarom hebben we in de rit ook niemand op hem laten wachten.”

Is het realistisch dat Primoz Roglic de Tour gaat uitrijden?

“De dokter geeft aan dat het verantwoord is dat hij doorrijdt. Primoz moet echter wel iets te doen hebben in deze Tour. Zomaar meerijden, dat gaan we met hem zeker niet doen. Er zal een verbetering moeten optreden, zodat hij voelt dat de energie in zijn lichaam terugkeert. Hij moet zelf het idee hebben dat hij nog voor een etappezege kan gaan. Als dat niet lukt, dan moeten we een nieuw plan voor hem maken.”

Is het niet verstandiger om hem met het oog op de Olympische Spelen in Tokyo eerder te laten afstappen?

“Dat speelt zeker door ons hoofd. Daarna komt ook nog de Vuelta a España, dat kan ook opnieuw een doel worden. Nogmaals Primoz gaat niet naar Parijs om alleen de Tour uit te rijden. Hij blijft alleen hier wanneer hij nog iets kan winnen. Wanneer dat niet het geval is, moeten we de koppen bij elkaar steken en een ander plan maken. De komende twee dagen in de Alpen weten we meer. Misschien moet hij het een dag laten lopen om te kijken of zijn lichaam daar enigszins van herstelt. Als hij de hoop krijgt dat herstel mogelijk is, dan is het de moeite waard om verder te gaan.”

Als ploeg krijg je klap op klap in deze Tour. Hoe gaan jullie hiermee om?

Zeeman: “Je kunt dan alleen laten zien dat je nog de motivatie blijft vinden en kansen blijft zoeken. We willen toch nog gaan kijken wat we met Jonas Vingegaard en Steven Kruijswijk in het klassement kunnen betekenen of mogelijk nog een etappe kunnen winnen. Dit is ook wielrennen. Omgaan met tegenslagen hoort er ook bij. Het ene jaar is het andere niet. Dat is ons nu wel duidelijk geworden.”

Dat betekent dat je een enorme switch moet maken. Van de klassementstrein naar een aanvallende ploeg?

“Dat klopt. Ik denk dat we op weg naar Le Creusot direct een hele mooie koers hebben gemaakt met Wout van Aert en Mike Teunissen in de aanval. Dit is een eerste stap dat we ook op een andere manier kunnen koersen. We zijn een week onderweg en er wachten nog twee mooie weken. We moeten nu de knop omzetten en iedere dag een doel proberen te vinden waar we voor kunnen gaan. We gaan zeker niet bij de pakken neerzitten.”

Dat vergt nogal wat van jongens die hier met hele grote realistische doelen naar toe zijn gekomen?

“Het is natuurlijk een enorme teleurstelling dat we deze omschakelingen moeten maken. We wisten dat we klaar waren om iets groots te presteren. We zijn hier gekomen om de Tour te winnen. Dit soort tegenslagen overkomt echter iedere renner en iedere ploeg. Als team kunnen we nu nog laten zien hoe strijdbaar we zijn.”