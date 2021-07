Merijn Zeeman: “Als er een kans komt, zal Wout van Aert er vandaag voor gaan”

Wout van Aert won al op overtuigende wijze de bergetappe met twee keer de Mont Ventoux, maar wellicht kan de Belg vandaag een gooi doen naar een tweede ritzege in de Tour. De zestiende etappe naar Saint-Gaudens lijkt op het lijf geschreven van de renner van Jumbo-Visma.

Sporza had vlak voor de start nog een kort gesprekje met Merijn Zeeman, de sportief manager van Jumbo-Visma. “We hebben natuurlijk een plan gemaakt met Wout voor de resterende week. De tijdrit is belangrijk, Jonas (Vingegaard, red.) helpen is belangrijk… Maar als er een kans komt, zal hij die zeker pakken.”

Zeeman verwacht echter geen abc’tje op weg naar Saint-Gaudens. “We zijn nog maar met een kleine ploeg in deze Tour. Het is in een dergelijke etappe altijd gokken om mee te zitten. Het zal wel weer oorlog zijn. Maar als de kans bestaat, dan is het weer een mooie etappe voor Wout. Als er een kans komt, gaat hij er zeker voor.”

Bergklassement

Jumbo-Visma heeft al veel teleurstellingen moeten slikken in deze Tour, maar de ploeg toonde de voorbije dagen veerkracht. “Het is heel mooi om te zien dat we altijd zijn blijven geloven na de zware teleurstellingen. Dat blijft steken, maar we zijn weer mooie dingen aan het doen waar we verder mee kunnen.”

Van Aert heeft na vijftien etappes ook nog altijd uitzicht op de bolletjestrui, aangezien het verschil met leider Wout Poels slechts tien punten is. En dat met nog drie Pyreneeënritten te gaan. Of de Belg denkt aan de eindzege in het bergklassement, werd Zeeman nog gevraagd. “Ik ga er niks over zeggen. Ach weet je, Wout is Wout. Laten we dat vooral koesteren”, klinkt het geheimzinnig.