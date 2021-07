Merel Smulders na behalen brons: “Vandaag was een rollercoaster”

De bronzen plak van Merel Smulders riep vrijdag veel emoties op bij de familie. Zeker ook omdat zus Laura door een valpartij de finale nooit haalde. “Vandaag was een rollercoaster”, vat de winnares van het brons haar dag treffend samen.

“Toen Laura eruit ging, brak mijn hart. De emoties gingen vandaag echt op een neer”, gaat ze verder bij de NOS. “Die val wekte energie bij me op, want ik werd er gruwelijk boos van omdat we zussen en beste vriendinnen zijn.. Ik kon me goed herpakken, dus het gaf me zeker kracht.”

“Ik ben heel blij dat ik daarom toch nog brons pak, ik kan het niet geloven. Na de finish kon ik niet eens meer op mijn benen staan. Ik ben echt sprakeloos”, aldus Smulders (23)