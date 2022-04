Menno Huising grijpt eindzege in Baskische juniorenkoers

Junior Menno Huising heeft in het Baskenland een knappe overwinning geboekt. De 18-jarige renner van Willebrord Wil Vooruit trok de eindoverwinning naar zich toe in Gipuzkoa Klasika, nadat hij zaterdag de openingsrit had gewonnen.

Huising legde de basis voor zijn eindzege in de openingsrit naar Deba, door de sprint van een kopgroep van vijf te winnen. Die leidende positie raakte hij in de slotrit rond Egia niet meer kwijt. De ritwinst ging naar de solerende Belg Robbe Dhondt, voor zijn landgenoot Vlad Van Mechelen.

Huising wist vierde te worden in de etappe-uitslag en eindigde in het zog van António Morgado, die gisteren ook in het groepje van de Nederlander finishte. Omdat er geen bonificaties lagen aan de finish, was de eindoverwinning voor Huising. Morgado en Van Mechelen mochten mee het eindpodium op.