Meindert Weulink mengt zich tussen de profs in Noorwegen: “Flinke stap gemaakt”

Interview

Jumbo-Visma was niet de enige Nederlandse ploeg aan de start van de Tour of Norway. ABLOC CT deed als continentale formatie ook mee aan de rittenkoers van 2.Pro-niveau. De beste renner in het eindklassement was niet voor het eerst dit jaar Meindert Weulink. Hij werd 25ste. “Daar ben ik heel blij mee”, zegt hij.

“Ik heb dit seizoen wel flink wat stappen gemaakt. Ik rijd dit jaar sterk en ging met veel vertrouwen van start. Het was weer een nieuwe ervaring in Noorwegen. Het is een mooi land. En ik vind het ook nog niet normaal dat ik tussen de profs koers, dat was even wennen. Het is mooi om dat mee te maken. Ik ben zelf ook gewoon fan van iemand als Filippo Ganna. Hij rijdt echt hard”, lacht Weulink. “Daar kan ik onderweg ook van genieten.”

Zijn slechtste daguitslag reed de 22-jarige coureur uit Diepenveen op de eerste dag, toen hij 35ste werd. “Dat was de aankomst bergop. Ik merk al het hele daar dat ik in rondjes van vier of vijf dagen fysiek nauwelijks achteruit ga. Maar mijn eerste dag is vaak de minste. Dat was nu ook zo. Dat kon ik ook zien aan mijn waardes, die lagen de andere dagen hoger. Dat is nog een uitdaging voor mij om daar aan te werken”, weet Weulink.

‘Er zit nog wat rek op’

De Tour of Norway werd een ronde voor de puncheurs, zag ook de ABLOC-kopman. “Elke dag werd het wel uit elkaar gereden”, beschrijft hij. Toch zat Weulink er elke keer goed bij. Het resulteerde in korte uitslagen op de tweede (15de), derde (21ste) en vierde dag (32ste). “Maar mijn explosiviteit kan nog wel een stuk beter. Daar heb ik nog niet veel aandacht aan besteed. Dat heb ik vooral gedaan op lange klimmen. Vaak kan ik door goed positioneren wel aan de voorkant eindigen.”

“Dit past wel in mijn uitslagen van dit jaar”, vertelt Weulink over zijn plaats in de eindstand. Zo eindigde hij in de Ronde van Turkije (29ste), de Oberösterreichrundfahrt (15de) en de Sibiu Tour (20ste) in de subtop. De Ronde van Tsjechië moest hij opgeven wegens maagproblemen. “Vorig jaar wist ik nog totaal niet waar ik stond en reed ik ook nog vaak in de aanval. Maar ik heb een flinke stap gemaakt. Uit Turkije putte ik vertrouwen en in Oostenrijk behoorde ik bergop bij de besten.”

“Daardoor wist ik dat alle trainingen geholpen hadden. In de Sibiu Tour, weer op een hoger niveau, was het ook weer veel klimmen. Daar kon ik goed meedoen. Dat gevoel heb ik meegenomen naar Tsjechië en Noorwegen. Ik ben nog steeds blij met dit seizoen”, stelt hij. En de ontwikkeling lijkt nog niet ten einde. “Er zit nog wel wat meer in. Ik leef meer voor het fietsen. Ik ben begin dit jaar afgestudeerd en werk nog ernaast, dus dat betekent dat er nog wat rek op zit.”

‘Niet te veel bezig met volgend jaar’

Dit najaar zijn er echter geen rittenkoersen meer voor Weulink. Wel rijdt hij eendagskoersen in Denemarken, de Omloop van Valkenswaard, Izegem Koers, de Eurode Omloop en de Primus Classic. “Koersen met wat minder klimmen, maar ik hoop wel op mooie uitslagen. Ik kan in die wedstrijden mij ook wat meer focussen op de explosiviteit”, legt hij uit.

Weulink loopt aan het einde van dit jaar uit zijn contract bij ABLOC. Een gesprek met de ploegleiding over 2022 is er nog niet geweest. “Ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik hoop nog prof te worden ergens, maar ik rijd nu bij ABLOC een mooi programma en daar ben ik blij mee. Ik ben er ook niet al te veel mee bezig, want dat kan me ook afleiden. Ik houd de focus op het fietsen en moet me blijven ontwikkelen”, vertelt hij.