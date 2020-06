Meervoudig wereldkampioene op de baan Amy Cure (27) stopt vrijdag 19 juni 2020 om 15:27

De Australische baanrenster Amy Cure heeft besloten om op 27-jarige leeftijd een punt te zetten achter haar actieve loopbaan. De meervoudig wereldkampioene op de baan had een selectie voor de Olympische Spelen van Tokio op zak, maar daar zet ze nu ook een streep door.

“Nadat ik van het wielrennen mijn prioriteit heb gemaakt de afgelopen tien jaar, krijgen mijn relaties met familie en vrienden nu prioriteit”, zegt Cure tegen The Advocate. “Het is een van de moeilijkste beslissingen die ik heb moeten nemen. Ik heb er lang over nagedacht en ik ben ervan overtuigd dat ik het juiste besluit genomen heb. Ik kijk uit naar een nieuw hoofdstuk in mijn leven.”

Cure heeft drie wereldtitels op de baan (Puntenkoers 2014, Ploegenachtervolging 2015, Ploegenachtervolging 2019) op haar naam staan. Daarnaast wist ze twee keer goud te winnen op de Commonwealth Games. Op de weg kwam ze tussen 2014 en 2019 uit voor Lotto Belisol, Wiggle High5 en Specialized Women’s Racing. Ze won in die periode onder meer een rit in de Rabo Ster Zeeuwsche Eilanden en de Tour de Feminin in Tsjechië.

Today @amylcure 🇦🇺announced her retirement from international cycling. What a fantastic career which includes three UCI Track World Titles. Thank you Amy for your amazing contribution and dedication to the sport 🙌 @auscyclingteam pic.twitter.com/rhB0dmas1X — UCI Track Cycling (@UCI_Track) June 19, 2020