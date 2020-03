Australische bond maakt baanselectie bekend voor Tokio: geen Cameron Meyer donderdag 19 maart 2020 om 15:26

De Australische wielerbond heeft de namen van vijftien baanwielrenners op papier die in het Japanse Tokio in actie zullen komen tijdens de Olympische Spelen. Opvallend is het ontbreken van negenvoudig wereldkampioen Cameron Meyer, die nog nooit een Olympische medaille wist te behalen in zijn rijkgevulde carrière.

De 32-jarige Meyer – die zich in januari nog tot Australisch wegkampioen kroonde – is een van de beste baanwielrenners van zijn generatie. Zo werd hij liefst vijf keer wereldkampioen op de puntenkoers, terwijl hij ook ’s werelds beste was in de ploegkoers en in de ploegenachtervolging.

Zijn laatste wereldtitel dateert van het WK baanwielrennen van 2018 in Apeldoorn, maar de Australische wielerfederatie heeft besloten om andere renners een kans te geven de Olympische droom waar te maken. Matthew Glaetzer, Nathan Hart, Matthew Richardson, Kaarle McCulloch en Stephanie Morton zijn geselecteerd voor de sprintonderdelen.

Voor Glaetzer (27) is het straks zijn derde opeenvolgende Olympische Spelen, na eerdere optredens in Londen en Rio de Janeiro. De tweevoudig wereldkampioen werd vorig jaar behandeld aan schildklierkanker, maar Glaetzer is inmiddels weer volledig hersteld en in volle voorbereiding op de Spelen in Tokio.

De gevolgen van het coronavirus

Ashlee Ankudinoff, Georgia Baker, Amy Cure, Annette Edmondson, Maeve Plouffe, Leigh Howard, Kelland O’Brien, Lucas Plapp, Alex Porter en Sam Welsford moeten dan weer voor succes zorgen op de duuronderdelen. Welsford, Howard, O’Brien en Porter zullen (normaliter) onder meer in actie komen tijdens de ploegenachtervolging.

De vijftien genoemde baanwielrenners bereiden zich in alle ernst voor op de Olympische Spelen, al het is maar de vraag of het sportevenement kan doorgaan nu het coronavirus de (sport)wereld in zijn greep heeft. “Het zijn onzekere tijden, maar we doen er alles aan om onze atleten klaar te stomen voor de Spelen”, klinkt het in een persbericht.

Australische baanselectie voor de Olympische Spelen in Tokio

Sprintselectie

Matthew Glaetzer

Nathan Hart

Matthew Richardson

Kaarle McCulloch

Stephanie Morton

Duurselectie

Ashlee Ankudinoff

Georgia Baker

Amy Cure

Annette Edmondson

Maeve Plouffe

Leigh Howard

Kelland O’Brien

Lucas Plapp

Alex Porter

Sam Welsford