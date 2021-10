Meerdere fietsen van Jeffrey Hoogland gaan verloren bij schuurbrand in Nijverdal

Bij een uitslaande brand in een schuur bij de ouderlijke woning van Jeffrey Hoogland in Nijverdal zijn de afgelopen nacht meerdere fietsen en andere waardevolle spullen van de baanwielrenner verloren gegaan, waaronder de BMX-fiets waarop hij in zijn jeugd wereldkampioen werd.

Dagblad Tubantia sprak met de aangeslagen moeder van Hoogland. “We werden gewekt door het gefladder van onze bergparkieten en rosella’s. Mijn man Jos en ik keken vanuit onze slaapkamer naar beneden en zagen rook onder de deur van de schuur uitkomen. Jos is direct naar beneden gerend en heeft nog geprobeerd om de vlammen met een tuinslang te blussen, maar dat was onbegonnen werk.”

De brandweer was binnen enkele minuten ter plaatse, maar de schade was al geleden. “De hele straat was wakker. Onze woning en die van de buren werden ontruimd, ook al omdat wij motoren, jerrycans met brandstof en meerdere gasflessen in de schuur hadden staan”, vervolgt moeder Ans haar verhaal. “We waren een tijdje bang dat alles zou exploderen en we ook onze woning kwijt zouden raken.”

Speciale WK-fiets

“Dat is dan gelukkig niet gebeurd, maar alles wat in de schuur stond is verbrand of zwaar beschadigd en er is ook flinke rook- en waterschade aan onze tweede schuur en aan een schuur van de buren. Ik schat de brandschade op een ton en misschien valt die nog wel veel hoger uit. De hele schuur stond vol met (wieler)spullen van Jeffrey en zijn vriendin (wielrenster Shanne Braspennincx, red.). Ze gaan straks samenwonen in Haarle en hadden daarom hier tijdelijk allerlei zaken opgeslagen.”

Het gaat om spullen die bestemd waren voor de camper van Hoogland en Braspennincx en waardevolle wielerrelikwieën. “Ik denk dat er zeker vijf fietsen van Jeffrey zijn verbrand, waaronder die dure kogafiets. Ook die van Shanne is verbrand. Ook de BMX-fiets, waarop Jeffrey in zijn jeugd wereldkampioen is geworden, is verloren gegaan. Die had emotionele waarde voor Jeffrey, deze fiets mochten we niet weg doen en dan gebeurt er zoiets. Ongelofelijk toch!”

Hoogland, die momenteel in het Zwitserse Grenchen verblijft voor het EK baanwielrennen, weet inmiddels van de schuurbrand. Moeder Ans: “Ik heb vanmorgen via Facetime even contact met hem gehad en ook hij moest janken. Ik heb tegen hem gezegd dat het niet erg is als hij vandaag eens een keertje niet wint en wat minder presteert.”