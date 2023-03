Meerdere breuken voor Sergio Martín (Caja Rural) na aanrijding op training

Sergio Roman Martín, een renner die uitkomt voor Caja Rural-Seguros-RGA, ligt met meerdere botbreuken in het ziekenhuis. De 26-jarige Spanjaard werd dinsdag tijdens een trainingsritje aangereden door een auto, zo laat zijn werkgever weten in een perscommuniqué.

“Sergio ligt sinds dinsdagochtend in het ziekenhuis na een ernstig ongeval tijdens training. Hij kwam in aanrijding met een voertuig toen hij op zijn tijdritfiets reed in de omgeving van zijn woning in Galapagar”, schetst Caja Rural-Seguros RGA.

Operatie

“Sergio werd vervolgens overgebracht naar Hospital 12 de Octubre, waar hij bij bewustzijn en stabiel is. Na verschillende tests te hebben ondergaan, zijn vijf gebroken ribben en twee wervelbreuken vastgesteld. Hij zal onder het mes moeten en in afwachting van zijn voortgang en andere medische tests zal hij voorlopig in het ziekenhuis moeten blijven.”

Martín is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Caja Rural-Seguros RGA. De Spanjaard wist nog geen profzege te boeken, maar verzamelde de laatste jaren wel de nodige ereplaatsen. Zo werd hij vorig jaar nog elfde op het Spaans wegkampioenschap en veertiende in de Ronde van Slovenië.